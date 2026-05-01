В Подмосковье потушили пожар на ферме

Пожарные успешно справились с тушением возгорания на животноводческой ферме в Дмитровском городском округе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Дмитровском городском округе полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС РФ», — отметили в ведомстве.

30 апреля пожар вспыхнул на территории фермы в Подмосковье и охватил площадь в 1 тыс.квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы более 40 сотрудников и 15 единиц техники. Позже в пресс-службе МЧС России сообщили о локализации возгорания на площади 1,7 тыс. кв. м. Информация о пострадавших отсутствует.

1 мая в Пермском крае пожарные локализовали крупное возгорание на промышленной площадке. По данным властей региона, в тушении пожара участвует 415 человек и 113 единиц техники. Приехавших на место экспертов разместили в одной и школ.

Ранее в Адыгее загорелся цех деревообработки на площади 500 кв. м.