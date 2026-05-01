Вице-премьер Голикова оценила снижение уровня бедности в России

Голикова: уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в 1,5 раза

В России уровень бедности снизился в полтора раза за несколько лет. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат!», передает РИА Новости.

«Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 раза», — уточнила она.

Также Голикова отметила, что с 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по беременности и родам выросла почти до 956 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличили до 83 тысяч рублей. Как подчеркнула вице-премьер РФ, уровень бедности удалось снизить в том числе благодаря этой работе.

В марте Росстат сообщил, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и равнялся 10,3 млн человек (7,1%).

По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

