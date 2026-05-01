Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Вице-премьер Голикова оценила снижение уровня бедности в России

Климентьев/РИА «Новости»

В России уровень бедности снизился в полтора раза за несколько лет. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат!», передает РИА Новости.

«Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 раза», — уточнила она.

Также Голикова отметила, что с 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по беременности и родам выросла почти до 956 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличили до 83 тысяч рублей. Как подчеркнула вице-премьер РФ, уровень бедности удалось снизить в том числе благодаря этой работе.

В марте Росстат сообщил, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и равнялся 10,3 млн человек (7,1%).

По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!