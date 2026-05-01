«Спартак» сенсационно уступил в матче РПЛ

В матче Российско премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов».

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

