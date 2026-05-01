Трамп рассказал, как США и Иран продолжают контакты

Трамп: контакты представителей США и Ирана продолжаются по телефону

Контакты представителей США и Ирана продолжаются по телефону. Об этом сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп, Fox News вел трансляцию.

«В данный момент мы предпринимаем все необходимые переговорные усилия, включая телефонный формат», — сказал глава Белого дома.

30 апреля верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи сообщил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

