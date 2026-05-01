Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив

Постпред Фу Цун: Пекин выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива
Reuters

Пекин выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива и отмену ограничений с обеих сторон. Об этом сообщил в ходе брифинга постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, передает ТАСС.

«Китай считает, что Ормузский пролив необходимо открыть как можно скорее. Это касается обеих сторон. Иран должен снять ограничения на торговлю нефтью, а США — отменить военно-морскую блокаду», — подчеркнул дипломат.

Постпред отметил, что возобновление судоходства через этот морской путь имеет ключевое значение для стабильности глобальных энергетических рынков. По его словам, дальнейшая эскалация может негативно отразиться на мировой экономике.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Новак назвал сроки восстановления рынка нефти после открытия Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!