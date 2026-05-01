Подростки на скутере попали в ДТП с автомобилем в Люберцах

Два подростка на скутере столкнулись с автомобилем в подмосковных Люберцах

Два 15-летних подростка на скутере попали в ДТП с автомобилем Citroen в подмосковных Люберцах. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Происшествие случилось на одной из улиц города. По словам очевидцев, удар был такой силы, что скутер отбросило на обочину. В результате столкновения подростков госпитализировали. Отмечается, что о состоянии пострадавших не сообщается, проводится проверка.

До этого в Люберцах ввели запрет на прокат электросамокатов из-за многочисленных нарушений кикшеринговых компаний. Власти города отметили, что за прошлый год в Люберцах произошло 18 ДТП с участием самокатчиков, в результате которых пострадали 12 детей, одного взрослого спасти не удалось.

Аналогичное решение приняли в Котельниках. Как отметил глава муниципалитета Михаил Соболев, вернуться кикшеринговые компании смогут только если согласуют правила работы и места размещения самокатов с администрацией и ГАИ.

Ранее в Красноярске на видео попало, как школьник на скутере сделал сальто через Toyota.