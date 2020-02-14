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Тилеманс опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч отрикошетил от ноги защитника, но Руис Патрисиу оказался на чеку.
Попытался убежать «Вулверхэмптон» в быструю контратаку, однако Барнс вовремя сыграл на перехвате и не позволил разрезающей передаче пройти.
Стартовые минуты проходят под небольшим преимуществом хозяев поля.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури, Барнс, Мэддисон, Перес, Варди.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вулверхэмптона»: Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Нету, Диогу Жота, Хименес.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити».