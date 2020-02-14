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Вулверхэмптон Лестер Сити

Обогнать «Сити»: «Лестер» против «Вулверхэмптона». LIVE

АПЛ. 26-й тур. «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити». ОНЛАЙН

«Вулверхэмптон» принимает «Лестер Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   14 февраля 23:00   |  1 тайм
Вулверхэмптон
0:0
Лестер Сити
Стадион «Молине», Вулверхэмптон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
11 (в)   Руй Патрисиу
16 (з)   Конор Коди
15 (з)   Вийи Боли
19 (з)    Хонни
2 (з)   Мэтт Доэрти
27 (п)   Ромен Сес
8 (п)   Рубен Невеш
32 (п)   Леандер Дендонкер
18 (н)   Диогу Жота
7 (н)   Педру Нету
9 (н)   Рауль Хименес
1 (в)   Каспер Шмейхель
6 (з)   Джонни Эванс
21 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
20 (п)   Хамза Чодури
15 (п)   Харви Барнс
10 (п)   Джеймс Мэддисон
8 (п)   Юри Тилеманс
17 (н)   Айосе Перес
9 (н)   Джейми Варди
Запасной состав
21 (в)   Джон Радди
59 (з)   Оскар Буур
49 (з)   Макс Килман
10 (п)   Даниэл Каштелу
17 (п)   Морган Гиббз-Уайт
28 (п)   Жоау Моутинью
37 (н)   Адама Траоре
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Джеймс Джастин
5 (з)   Уэс Морган
11 (п)   Марк Олбрайтон
7 (п)   Демарай Грей
26 (п)   Деннис Прает
14 (н)   Келечи Ихеаначо
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'9

Тилеманс опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч отрикошетил от ноги защитника, но Руис Патрисиу оказался на чеку.

'7

Попытался убежать «Вулверхэмптон» в быструю контратаку, однако Барнс вовремя сыграл на перехвате и не позволил разрезающей передаче пройти.

'4

Стартовые минуты проходят под небольшим преимуществом хозяев поля.

'1

Игра началась! Поехали!

22:55

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури, Барнс, Мэддисон, Перес, Варди.

22:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вулверхэмптона»: Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Нету, Диогу Жота, Хименес.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити».