В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
02 ноября 18:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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17:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» примет на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.