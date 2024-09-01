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Спорт

Главная игра тура: «Локомотив» встречается с «Краснодаром». LIVE

Футбол. РПЛ. 7-й тур. «Локомотив» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем домашнем стадионе принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 7-й тур
Матч не начался
01 сентября 19:45
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:20

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем домашнем стадионе принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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