В матче седьмого тура Российской премьер-лиги действующий чемпион санкт-петербургский «Зенит», не выигрывающий уже три матча, гостит в Нижнем Новгороде у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 7-й тур
Матч не начался
31 августа 17:30
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» принимает в Нижнем Новогороде забарахлившего действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.