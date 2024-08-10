Да, Кайо с помощью врачей с огромным трудом уходит с поля... Виктор Тормена вышел на замену.
Кайо очень неудачно приземлился на ногу после единоборства в воздухе. Очень больно защитнику. Как бы колено не травмировал серьезно.
Подача в штрафную ЦСКА с глубинного штрафного. Кайо дотянулся до мяча головой, но ударить не смог.
Армейцы перехватили инициативу. Атакуют позиционно. После прострела Кругового не получилось нанести удар из штрафной.
Мусаев пошел в обводку левым полуфлангом, но не смог оббежать Кайо, тот хорошо ускорился.
Кевин Леннини не дал ЦСКА начать контратку, очень жестко наступив на ногу Роше — желтая карточка.
Территориальное преимущество полностью на стороне «Краснодара». ЦСКА пока только обороняется.
Сперцян убрал в штрафной под себя и пробил в дальний угол — немного неточно. А пас отдал Мозес.
Сперцян выполнил подачу на ближнюю, но армейцы сняли воздух.
«Краснодар» наносит первый удар в матче. Виктор Са бьет из штрафной в защитника — будет угловой.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Москалевым из Воронежа во главе.
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Марко Николича:
Акинфеев, Гайич, Роша, Мойзес, Дивеев, Круговой, Зделар, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:
Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Кастаньо, Сперцян, Ленини, Са, Батчи, Мозес.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей четвертого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.