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Спорт

Погоня за «Зенитом»: ЦСКА гостит у «Краснодара». LIVE

РПЛ. 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче четвертого тура Российской премьер-лиги неудачно начавший сезон «Краснодар» принимает на своем поле московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
1-й тайм
10 августа 20:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм

8' Ленини

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'19

Да, Кайо с помощью врачей с огромным трудом уходит с поля... Виктор Тормена вышел на замену.

'17

Кайо очень неудачно приземлился на ногу после единоборства в воздухе. Очень больно защитнику. Как бы колено не травмировал серьезно.

'16

Подача в штрафную ЦСКА с глубинного штрафного. Кайо дотянулся до мяча головой, но ударить не смог.

'13

Армейцы перехватили инициативу. Атакуют позиционно. После прострела Кругового не получилось нанести удар из штрафной.

'11

Мусаев пошел в обводку левым полуфлангом, но не смог оббежать Кайо, тот хорошо ускорился.

'9

Кевин Леннини не дал ЦСКА начать контратку, очень жестко наступив на ногу Роше — желтая карточка.

'7

Территориальное преимущество полностью на стороне «Краснодара». ЦСКА пока только обороняется.

'5

Сперцян убрал в штрафной под себя и пробил в дальний угол — немного неточно. А пас отдал Мозес.

'3

Сперцян выполнил подачу на ближнюю, но армейцы сняли воздух.

'2

«Краснодар» наносит первый удар в матче. Виктор Са бьет из штрафной в защитника — будет угловой.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Москалевым из Воронежа во главе.

19:55

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Марко Николича:

Акинфеев, Гайич, Роша, Мойзес, Дивеев, Круговой, Зделар, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:

Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Кастаньо, Сперцян, Ленини, Са, Батчи, Мозес.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей четвертого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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