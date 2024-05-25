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Спорт

Стать чемпионом в шестой раз подряд: «Зенит» сражается с «Ростовом» Карпина. LIVE

Футбол. РПЛ. 30-й тур. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Петербургский «Зенит» принимает «Ростов» Валерия Карпина в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сегодня решается, что станет чемпионом страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
25 мая 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:27

Положение в турнирной таблице РПЛ перед матчем: 1) «Динамо» — 56 очков, 2) «Зенит» — 54 очка, 3) «Краснодар» — 53 очка.

16:25

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

16:20

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

16:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» может стать чемпионом в шестой раз подряд, если в параллельном матче «Динамо» проиграет «Краснодару», а сами питерцы одержат сегодня победу. Все расклады чемпионской гонки можно почитать здесь.

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