Положение в турнирной таблице РПЛ перед матчем: 1) «Динамо» — 56 очков, 2) «Зенит» — 54 очка, 3) «Краснодар» — 53 очка.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» может стать чемпионом в шестой раз подряд, если в параллельном матче «Динамо» проиграет «Краснодару», а сами питерцы одержат сегодня победу. Все расклады чемпионской гонки можно почитать здесь.