16:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» может стать чемпионом в шестой раз подряд, если в параллельном матче «Динамо» проиграет «Краснодару», а сами питерцы одержат сегодня победу. Все расклады чемпионской гонки можно почитать здесь.