В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар», занимающий третье место в турнирной таблице и еще сохраняющий шансы на чемпионский титул, гостит у уже потерявшего надежду остаться в элите «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
18 мая 19:00
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги уже вылетевший «Сочи» принимает на своем поле ведущий борьбу за чемпионство «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.