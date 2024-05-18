18 мая 2024, 19:00 Спорт Остаться в гонке за чемпионство: «Краснодар» гостит у «Сочи». LIVE РПЛ. 29-й тур. «Сочи» — «Краснодар». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Эпизод матча «Краснодар» - «Сочи» РИА Новости

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар», занимающий третье место в турнирной таблице и еще сохраняющий шансы на чемпионский титул, гостит у уже потерявшего надежду остаться в элите «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур Матч не начался 18 мая 19:00 Сочи Сочи, Россия 0 : 0 Краснодар Краснодар, Россия Стадион «Фишт», Сочи, Россия