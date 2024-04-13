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Спорт

Столичное дерби в борьбе за медали: «Локомотив» принимает ЦСКА. LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги встречаются ведущие борьбу за медали «Локомотив» и ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
13 апреля 19:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей 24-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби «Локомотив» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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