Спорт
Столичное дерби в борьбе за медали: «Локомотив» принимает ЦСКА. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги встречаются ведущие борьбу за медали «Локомотив» и ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
13 апреля 19:30
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей 24-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби «Локомотив» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.