В рамках 5-го тура РПЛ состоится главный матч всего 2023 года — столичный «Спартак» в Тушине принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
20 августа 19:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:00
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня в рамках 5-го тура РПЛ состоится главный матч всего 2023 года — столичный «Спартак» в Тушине принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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