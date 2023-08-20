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Спорт

Игра года: «Спартак» в статусе фаворита принимает «Зенит». LIVE

Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Спартак» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Матч «Спартак» - «Зенит», 15 мая 2022 года

Матч «Спартак» - «Зенит», 15 мая 2022 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В рамках 5-го тура РПЛ состоится главный матч всего 2023 года — столичный «Спартак» в Тушине принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
20 августа 19:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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19:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня в рамках 5-го тура РПЛ состоится главный матч всего 2023 года — столичный «Спартак» в Тушине принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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