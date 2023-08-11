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Спорт

Сохранить лидерство: «Спартак» гостит у «Урала» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Урал» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
В матче пятого тура Российской премьер-лиги не потерявший еще ни одного очка московский «Спартак» играет на выезде с хорошо начавшим сезон екатеринбургским «Уралом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
11 августа 18:00
Урал
Екатеринбург, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Пятый тур чемпионата Российской премьер-лиги открывает матч екатеринбургского «Урала» с лидирующим московским «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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