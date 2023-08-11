11 августа 2023, 18:00 Спорт Сохранить лидерство: «Спартак» гостит у «Урала» в РПЛ. LIVE РПЛ. 5-й тур. «Урал» — «Спартак». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Павел Лисицын/РИА «Новости»

В матче пятого тура Российской премьер-лиги не потерявший еще ни одного очка московский «Спартак» играет на выезде с хорошо начавшим сезон екатеринбургским «Уралом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур Матч не начался 11 августа 18:00 Урал Екатеринбург, Россия 0 : 0 Спартак М Москва, Россия Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия