Крылья Советов

Поеееехали! Второй тайм стартовал.
У «Спартака» Томаш Тавареш поменял Даниила Денисова.
«Спартак» был явно острее, попал в штангу и перекладину, но и у «Крыльев» моменты были. Интересная игра. А еще Георгий Джикия был удален со скамейки запасных. Ждем второй тайм.
Ну вот и все — свисток на перерыв.
Гапонов оказался в штрафной «Спартака», принял первым касанием, а вторым пробил — Максименко потащил.
За срыв атаки в центре поля желтую карточку получил Никита Чернов.
Воспитанник «Спартака» Владислав Шитов грубо вкатился в Литвинова и получил желтую карточку.
Две минуты добавлено.
ЗИНЬКОВСКИЙ! С места по отскочившему мячу из-за штрафной бахнул внешней стороной стопы — перекладина спасла «Крылья»!
А Георгий Джикия на скамейке запасных так завелся, что получил красную карточку! И пропустит первый тур в новом сезоне!
Руслан Литвинов получил от арбитра за эмоции желтую карточку.
Футболист «Крыльев Советов» доиграл атаку до конца и ударил мячом в лежавшего на газоне игрока «Спартака» с целью заработать угловой. Это привело к конфликту на поле между командами!
Даниил Денисов попал сопернику локтем в лицо в верховой борьбе за мяч — желтая карточка.
Еще один угловой «Крыльев» ни к чему не привел.
Фролов самоотверженно сыграл кулаками по мячу, закрученному в штрафную Промесом.
ЦСКА забил четвертый тем временем...
Михаил Игнатов наступил на пятку Гленну Бейлу и получил первую в матче желтую карточку.
ЦСКА уже громит «Ростов». В этом раскладе для «Спартака» матч не имеет турнирного значения — он будет третьим в любом случае. А вот «Крыльям» надо побеждать, чтобы избежать стыков.
Дриблинг Шитова привел к угловому у ворот красно-белых. Подача получилась неудачной. Шитов попробовал пробить через себя, но было слишком сложно.
А ЦСКА забил «Ростову» уже второй мяч.
Промес упал в штрафной «Крыльев», но пенальти нет, потому что защитник сыграл в мяч.
О-па! Дальний удар Бабкина в девятку — потащил в прыжке Максименко!
Мощно давит «Спартак». Тяжело «Крыльям» в эти минуты. Очередной угловой заработали, но он ни к чему не привел.
Игнатов получил от Зиньковского передачу в штрафной и пробил в штангу!
Зиньковский классно убрал на бровке Ежова, отдал Пруцеву, который уже пасом в штрафную нашел Денисова. Тот принял, а вторым касанием ударил — выше ворот.
Гарре пробил головой после подачи Ежова от лицевой линии в быстрой атаке — неточно.
Розыгрыш углового привел к атаке «Спартака» и удару Зиньковского — Фролов отбил одной рукой снова. Но это было менее опасно.
ПРОМЕС! Шикарно пробил под перекладину из штрафной после передачи Зобнина — потащил Фролов одной рукой!
ЦСКА вышел вперед в матче с «Ростовом». Сейчас «Спартак» даже победа не спасет.
Поддавливает «Спартак». Массированное наступление красно-белых закончилось ударом Пруцева с линии штрафной. Опасно, но немного мимо.
После прямой подачи с углового от Промеса Фролов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч.
Самарцы ответили прострелом Бейла со штрафного. Было остро, но никто так и не замкнул.
«Спартак» пошел вперед и быстро заработал угловой. Промес разыграл с партнером и потом подал, а Чернов пробил головой выше ворот.
Поееехали! Матч начался!
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
А вот стартовый состав московского «Спартака» от Гильермо Абаскаля:
Максименко — Денисов, Чернов, Литвинов, Хлусевич — Пруцев, Зобнин, Мартинс Перейра — Зиньковский, Игнатов, Промес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин:
Фролов — Бейл, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков — Ежов, Фернандо, Бабкин, Гарре — Шитов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики. В матче 30-го тура Российской премьер-лиги встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.