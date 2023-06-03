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Спорт

Обойти ЦСКА: «Спартак» в Самаре бьется с «Крыльями Советов». LIVE

РПЛ. 30-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
В матче 30-го тура Российской премьер-лиги бьющийся за серебро РПЛ московский «Спартак» гостит в Самаре у сражающихся за выживание «Крыльев Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
2-й тайм
03 июня 17:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

31' Игнатов

39' Денисов 42' Литвинов

45' Шитов

45' Чернов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

'46

У «Спартака» Томаш Тавареш поменял Даниила Денисова.

Перерыв

«Спартак» был явно острее, попал в штангу и перекладину, но и у «Крыльев» моменты были. Интересная игра. А еще Георгий Джикия был удален со скамейки запасных. Ждем второй тайм.

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'45+4

Ну вот и все — свисток на перерыв.

'45+3

Гапонов оказался в штрафной «Спартака», принял первым касанием, а вторым пробил — Максименко потащил.

'45+2

За срыв атаки в центре поля желтую карточку получил Никита Чернов.

'45+1

Воспитанник «Спартака» Владислав Шитов грубо вкатился в Литвинова и получил желтую карточку.

'45+1

Две минуты добавлено.

'45

ЗИНЬКОВСКИЙ! С места по отскочившему мячу из-за штрафной бахнул внешней стороной стопы — перекладина спасла «Крылья»!

'43

А Георгий Джикия на скамейке запасных так завелся, что получил красную карточку! И пропустит первый тур в новом сезоне!

'42

Руслан Литвинов получил от арбитра за эмоции желтую карточку.

'41

Футболист «Крыльев Советов» доиграл атаку до конца и ударил мячом в лежавшего на газоне игрока «Спартака» с целью заработать угловой. Это привело к конфликту на поле между командами!

'39

Даниил Денисов попал сопернику локтем в лицо в верховой борьбе за мяч — желтая карточка.

'38

Еще один угловой «Крыльев» ни к чему не привел.

'37

Фролов самоотверженно сыграл кулаками по мячу, закрученному в штрафную Промесом.

'35

ЦСКА забил четвертый тем временем...

'32

Михаил Игнатов наступил на пятку Гленну Бейлу и получил первую в матче желтую карточку.

'30

ЦСКА уже громит «Ростов». В этом раскладе для «Спартака» матч не имеет турнирного значения — он будет третьим в любом случае. А вот «Крыльям» надо побеждать, чтобы избежать стыков.

'28

Дриблинг Шитова привел к угловому у ворот красно-белых. Подача получилась неудачной. Шитов попробовал пробить через себя, но было слишком сложно.

'26

А ЦСКА забил «Ростову» уже второй мяч.

'25

Промес упал в штрафной «Крыльев», но пенальти нет, потому что защитник сыграл в мяч.

'23

О-па! Дальний удар Бабкина в девятку — потащил в прыжке Максименко!

'21

Мощно давит «Спартак». Тяжело «Крыльям» в эти минуты. Очередной угловой заработали, но он ни к чему не привел.

'18

Игнатов получил от Зиньковского передачу в штрафной и пробил в штангу!

'16

Зиньковский классно убрал на бровке Ежова, отдал Пруцеву, который уже пасом в штрафную нашел Денисова. Тот принял, а вторым касанием ударил — выше ворот.

'14

Гарре пробил головой после подачи Ежова от лицевой линии в быстрой атаке — неточно.

'13

Розыгрыш углового привел к атаке «Спартака» и удару Зиньковского — Фролов отбил одной рукой снова. Но это было менее опасно.

'12

ПРОМЕС! Шикарно пробил под перекладину из штрафной после передачи Зобнина — потащил Фролов одной рукой!

'10

ЦСКА вышел вперед в матче с «Ростовом». Сейчас «Спартак» даже победа не спасет.

'8

Поддавливает «Спартак». Массированное наступление красно-белых закончилось ударом Пруцева с линии штрафной. Опасно, но немного мимо.

'6

После прямой подачи с углового от Промеса Фролов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч.

'4

Самарцы ответили прострелом Бейла со штрафного. Было остро, но никто так и не замкнул.

'2

«Спартак» пошел вперед и быстро заработал угловой. Промес разыграл с партнером и потом подал, а Чернов пробил головой выше ворот.

'1

Поееехали! Матч начался!

17:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

16:55

А вот стартовый состав московского «Спартака» от Гильермо Абаскаля:

Максименко — Денисов, Чернов, Литвинов, Хлусевич — Пруцев, Зобнин, Мартинс Перейра — Зиньковский, Игнатов, Промес.

16:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин:

Фролов — Бейл, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков — Ежов, Фернандо, Бабкин, Гарре — Шитов.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В матче 30-го тура Российской премьер-лиги встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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