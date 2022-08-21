Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
19Fortyfive: российское оружие заставляет «вспотеть» генералов НАТО 18:14
89-летняя родственница Елизаветы II призналась, что любит Эминема 18:12
Психологи выяснили, как мужчинам легко повысить либидо у партнерш 18:12
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала поставки оружия Украине 18:05
Александр Дугин сообщил следователям, что он и его дочь Дарья получали угрозы 18:03
Вышел тизер «Кумира» — нового сериала от автора «Эйфории» с Лили-Роуз Депп и... 18:01
Спецпредставитель президента РФ Иванов сообщил, что ВЭБ продал ЦСКА другой компании 17:59
Мостовой о матче легенд «Спартак» — «Зенит»: вполне мог... 17:51
Число жертв в ДТП с автобусом в Ульяновской области выросло до 16 17:48
Xiaomi 12T с 200-Мп камерой прошел сертификацию 17:48
Спорт

Вернуть лидерство: «Зенит» принимает «Торпедо». LIVE

Футбол. РПЛ, 6-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Москва). ОНЛАЙН

close
100%
Матч «Зенит» - «Локомотив», 30 июля 2022 года

Матч «Зенит» - «Локомотив», 30 июля 2022 года

Александр Гальперин/РИА «Новости»
В матче 6-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимает московское «Торпедо». В случае победы сине-бело-голубые поднимутся на первую строчку в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
1-й тайм
21 августа 17:30
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
Торпедо М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм

27' Самсонов

35' Померко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Звучит свисток на перерыв, команды уходят в раздевалки при счете 0:0. Не такого ждали поклонники «Зенита», но «Торпедо» делает все, что может, в обороне. Интересно, рискнут ли гости во втором тайме поиграть в более атакующий футбол?

'44

Кассьерра решил взять дело в свои руки, обыграл защитника, вошел в штрафную и пробил — непростой был мяч для Бабурина, но тот в падении отвел угрозу!

'39

При подавляющем преимуществе «Зенита» не оставляет впечатление, что хозяева просто не знают, как прорваться через оборону торпедовцев. Навесы не проходят, позиционные атаки захлебываются, стандарты не помогают.

'37

Очень долго готовился Малком к удару, но в итоге попал в стенку. Торпедовцы вынесли мяч, и вторым темпом пробил Дуглас Сантос — мимо.

'35

Померко жестко снес Малкома в радиусе штрафной. Торпедовец получает «горчичник», а «Зенит» — опаснейший стандарт.

'32

Картина прежняя: «Зенит» атакует, «Торпедо» обороняется, голов нет.

'29

Ловрен не дотянулся до мяча после подачи углового. В целом, нельзя не похвалить москвичей за оборону, не дают они соперникам вариантов для развития атак.

'27

Самсонов предупрежден за фол на Малкоме.

'26

Караваев простреливал от лицевой, Мостовой не успел на мяч.

'24

Редкий случай — перешли гости на чужую половину поля. Однако ничего из этого не извлекли.

'21

«Зенит» заработал стандарт недалеко от чужой штрафной, последовал навес, но Кассьерре не дали мяч получить. Пока очень надежно действуют торпедовцы в обороне. Правда, стоит признать, и хозяева-то не форсируют события.

'18

Хороший был заброс на Мантуана в штрафную «Торпедо», но защитник черно-белых перехитрил соперника и не дал ему добраться до мяча.

'15

Пока ничего не меняется на поле, «Торпедо» только и делает, что отбивается — до сих пор, впрочем, успешно.

'12

Малком боролся за мяч на дальней штанге после навеса Караваева, но Бабурин опередил форварда «Зенита».

'10

Малком на краю штрафной подстроил мяч себе под удар с левой ноги и зарядил в сторону дальнего верхнего угла — мимо.

'8

Продолжает наседать «Зенит» — Вендел бьет, и мяч рикошетом от игрока «Торпедо» улетает на угловой.

'5

Караев решил напомнить, что на поле не одна команда, и нанес дальний, но неточный удар.

'4

Кассьерра в штрафной принял заброс с правого фланга, одним движением обманул защитника, а другим — пробил в сторону ворот. Рядом со штангой!

'3

Ожидаемо хозяева захватили инициативу с первых минут, игра пока проходит на половине поля «Торпедо».

'1

Матч начался! Главный судья — Алексей Сухой.

17:25

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра.

Состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Лаптев.

17:20

Игра начнется в 17:30 мск.

17:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Торпедо».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 179-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 179-й день
«Трагедия произошла на глазах у отца». Что известно о подрыве машины Дарьи Дугиной
СК возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника с Дарьей Дугиной в Подмосковье
Тест: угадайте советскую телепередачу по кадру
Сможете ли вы узнать известную программу по фото
Александр Дугин сообщил следователям, что он и его дочь Дарья получали угрозы
Число жертв в ДТП с автобусом в Ульяновской области выросло до 16
Власти Украины рекомендовали госслужащим в Киеве временно перейти на «удаленку»
Вучич рассказал о врагах Кадырова, которые вербовали албанцев для боев на Украине
Новости и материалы
19Fortyfive: российское оружие заставляет «вспотеть» генералов НАТО
89-летняя родственница Елизаветы II призналась, что любит Эминема
Психологи выяснили, как мужчинам легко повысить либидо у партнерш
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала поставки оружия Украине
Вышел тизер «Кумира» — нового сериала от автора «Эйфории» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd
Спецпредставитель президента РФ Иванов сообщил, что ВЭБ продал ЦСКА другой компании
Мостовой о матче легенд «Спартак» — «Зенит»: вполне мог бы сыграть на таких скоростях
Xiaomi 12T с 200-Мп камерой прошел сертификацию
Kyiv Independent: иностранные наемники недовольны командованием ВСУ
Правоохранители рассказали о количестве взрывчатки, заложенной в автомобиль Дарьи Дугиной
Чемпион ОИ Фетисов назвал «филькиной грамотой» санкции со стороны IIHF
В Петербурге пациентка обвинила фельдшера в домогательствах в машине скорой помощи
El Debato: США действуют на Украине по «афганскому сценарию», не контролируя поставки оружия
Шольц: НАТО никогда не представляло угрозы для России
Экс-футболист Мостовой назвал назначение Писарева в «Химки» круговоротом друзей
В Балашихе мужчина и его 8-месячная дочь упали из окна во время семейного скандала
Форвард «Динамо» Буруянов заявил о намерении забить 700 голов после тренировки с Овечкиным
На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья
Все новости
«Такой ракеты ни у кого еще нет»: Шойгу рассказал о достоинствах гиперзвукового «Кинжала»
Шойгу сообщил, что Россия трижды применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине
«Турция может попробовать продать США секреты С-400. Не выйдет»
Экс-полковник Генштаба Ходаренок объяснил, почему США больше не ругают Турцию за покупку С-400
«Они голодают». Почему украинские беженцы бегут из Испании
L'Indépendant: беженцы возвращаются из Испании обратно на Украину, спасаясь от нищеты
«Подозреваются в шпионаже»: в Албании арестованы двое россиян и украинец
В Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина при попытке проникнуть на военный завод
Тест: зачем седан из СССР оснастили колесами от самосвала?
Попробуйте угадать предназначение советской техники
Школа просит купить рабочие тетради? Обращайтесь в прокуратуру
Юристы рассказали, что грозит школе за нарушение закона «Об Образовании»
Лучшие фотографии недели
На руках 25 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги
Обзор-сравнение бюджетных новинок Vivo T1 и Realme 9
«Один за всех и все за одного». В Польше напомнили о 5-й статье Устава НАТО
В Варшаве отреагировали на размещение российских «Кинжалов» в Калининградской области
«Мы верим в контакты между людьми». Власти Кипра вступились за русские общины
Кипр выступил против запрета выдачи туристических виз гражданам РФ
«Дефицита не произошло». Западные СМИ посмотрели на полки супермаркетов в России
Franceinfo: в Москве легко найти французские продукты и вина из Европы
«На месте подрыва работают саперы». Что известно о покушении на мэра Мариуполя
В Мариуполе расследуют покушение на главу города Констатина Иващенко
«Технически снаряды HIMARS – легкая цель для С-300 и С-400»
Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, как надо бороться с РСЗО HIMARS
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть