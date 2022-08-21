Звучит свисток на перерыв, команды уходят в раздевалки при счете 0:0. Не такого ждали поклонники «Зенита», но «Торпедо» делает все, что может, в обороне. Интересно, рискнут ли гости во втором тайме поиграть в более атакующий футбол?
Кассьерра решил взять дело в свои руки, обыграл защитника, вошел в штрафную и пробил — непростой был мяч для Бабурина, но тот в падении отвел угрозу!
При подавляющем преимуществе «Зенита» не оставляет впечатление, что хозяева просто не знают, как прорваться через оборону торпедовцев. Навесы не проходят, позиционные атаки захлебываются, стандарты не помогают.
Очень долго готовился Малком к удару, но в итоге попал в стенку. Торпедовцы вынесли мяч, и вторым темпом пробил Дуглас Сантос — мимо.
Померко жестко снес Малкома в радиусе штрафной. Торпедовец получает «горчичник», а «Зенит» — опаснейший стандарт.
Ловрен не дотянулся до мяча после подачи углового. В целом, нельзя не похвалить москвичей за оборону, не дают они соперникам вариантов для развития атак.
«Зенит» заработал стандарт недалеко от чужой штрафной, последовал навес, но Кассьерре не дали мяч получить. Пока очень надежно действуют торпедовцы в обороне. Правда, стоит признать, и хозяева-то не форсируют события.
Хороший был заброс на Мантуана в штрафную «Торпедо», но защитник черно-белых перехитрил соперника и не дал ему добраться до мяча.
Пока ничего не меняется на поле, «Торпедо» только и делает, что отбивается — до сих пор, впрочем, успешно.
Малком боролся за мяч на дальней штанге после навеса Караваева, но Бабурин опередил форварда «Зенита».
Малком на краю штрафной подстроил мяч себе под удар с левой ноги и зарядил в сторону дальнего верхнего угла — мимо.
Продолжает наседать «Зенит» — Вендел бьет, и мяч рикошетом от игрока «Торпедо» улетает на угловой.
Кассьерра в штрафной принял заброс с правого фланга, одним движением обманул защитника, а другим — пробил в сторону ворот. Рядом со штангой!
Ожидаемо хозяева захватили инициативу с первых минут, игра пока проходит на половине поля «Торпедо».
Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра.
Состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Лаптев.