Перерыв

Звучит свисток на перерыв, команды уходят в раздевалки при счете 0:0. Не такого ждали поклонники «Зенита», но «Торпедо» делает все, что может, в обороне. Интересно, рискнут ли гости во втором тайме поиграть в более атакующий футбол?