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Абаскаль начинает в Грозном: «Ахмат» принимает «Спартак». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Ахмат» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Ахмат» - «Спартак»

Эпизод матча «Ахмат» - «Спартак»

Twitter «Спартака»
В матче первого тура Российской премьер-лиги столичный «Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля играет в гостях в Грозном против «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
16 июля 20:00
Ахмат
Грозный
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:50

Матч начнется в 20.00 мск.

19:45

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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