Продюсер Пригожин о поведении Загитовой: она — ребенок, я бы не был к ней строг

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о поведении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая потребовала от журналистов удалить свои фото, сделанные во время матча КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Спортсменку сфотографировали, когда она находилась на трибуне — кадры, сделанные фотокорреспондентами, по ее мнению, нарушают ее приватность. По мнению Пригожина, это не является попыткой напомнить о себе со стороны фигуристки, также он призвал не быть строгими к Алине, которой при ее титулах и достижениях сейчас всего 19 лет. Он констатировал, что знаменитая фигуристка как публичная личность еще не раз столкнется с подобными ситуациями.

«Я бы не стал говорить о том, что ее карьера идет к закату. У каждого журналиста, артиста, спортсмена есть свой лимит того самого карьерного роста. Вы не всегда будете идти вверх по карьерной лестнице, когда-нибудь придется о ней спускаться. Это если мы говорим о спорте, о культуре в особенности, а не о должностях», — отметил Пригожин.

Также продюсер поделился, что у него тоже иногда возникает желание обидеться на журналистское общество, поскольку часто заголовки бывают громкими, однако суть материала совсем другая.

«И эти заголовки порой задевают честь и достоинство даже самых бывалых людей. И я могу сказать, что если ее это задело, наверное, в этом было что-то некорректное. А то, что ей не объяснили, что она публичный человек и что ей придется периодически терпеть разного рода унижения…

Безусловно, она олимпийская чемпионка, мегаталантливый человек, ранимый. Она могла не заметить, не обратить внимания на внутреннее содержание. Для меня она — ребенок, и я не был бы строг по отношению к ней, вот и все», — сказал Пригожин «Газете.Ru».