Карпин оценил шансы сборной России в матче против Словении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что у России и Словении одинаковые шансы на победу в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022. Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Волнение? Про это не надо говорить. У нас нет задачи минимум. Об этом даже думать не надо. Есть ли завтра фаворит? Наверное, их нет. Шансы 50 на 50. Даже при том, что Словения завтра играет дома, как и в 2009 году», — сказал Карпин.

Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее главный тренер сборной Словении Матьяж Кек заявил, что его команда рада тому, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет за сборную России.