Семак оценил шансы на победу сборной России в матче против Словакии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между сборными России и Словакии, передает сайт сине-бело-голубых.

«Шансы у сборной России, я думаю, прекрасные. Мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата — пока в группе все складывается нормально», — сказал Семак.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о сборной России.