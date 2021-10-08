Селюк назвал лучшего российского нападающего: никакой Смолов с ним близко не сравнится

Футбольный агент Дмитрий Селюк, говоря о предстоящем матчем квалификации к ЧМ-2022 между сборными России и Словакии, заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба является лучшим российским нападающим. Слова Селюка передает «Советский Спорт».

«Дзюба — это реально лучший российский форвард и лидер атаки. Никакой Федя Смолов с ним близко не сравнится. Головин — атакующий полузащитник, причем может играть как в центре, так и на фланге. Он тоже, безусловно, один из лидеров. И мне лично очень нравится Кузяев. Считаю его ключевой фигурой в сборной и «Зените». Он делает очень много черновой работы, которая часто не совсем заметна. Но без таких игроков не бывает хороших команд. Они в любой команде востребованы», — считает Селюк.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира — 2022.

Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.