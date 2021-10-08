Стало известно, когда объявят имена хоккеистов сборной России, которые поедут на ОИ-2022

Федерация хоккея России 8 октября объявит тройку игроков, которые первыми будут вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) совместно с Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков НХЛ попросила все команды предоставить список из трех хоккеистов, которые будут включены в состав на Игры в Пекине.

Напомним, победителями Олимпиады-2018 стали российские хоккеисты. В финале национальная команда России обыграла сборную Германии.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стали известны имена первых хоккеистов, которые получили вызов в сборную Канады для участия в Олимпийских играх — 2022.