Четыре россиянина попали в список лучших футболистов мира

Четыре российских футболиста попали в список 500 лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer, передает «Чемпионат.com».

Отмечается, что в список попали Артем Дзюба из петербургского «Зенита», Александр Соболев, выступающий за московский «Спартак», игрок столичного ЦСКА Антон Заболотный и полузащитник французского «Монако» Александр Головин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел десять матчей, забив четыре мяча, Заболотный в восьми играх отличился дважды, Соболев в девяти играх также забил два мяча.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о предстоящих матчах сине-бело-голубых.

«Матчи с «Динамо» и «Ювентусом»? У нас насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится.

С улыбкой воспринимаю любые вызовы. Если преодолеть определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все», — сказал Дзюба.