Дзюба рассказал о предстоящих матчах «Зенита»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о предстоящих матчах сине-бело-голубых.

«Матчи с «Динамо» и «Ювентусом»? У нас насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится.

С улыбкой воспринимаю любые вызовы. Если преодолеть определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на все», — приводит слова нападающего «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в десяти турах. Ближайший матч подопечные Сергея Семака проведут в Туле с «Арсеналом» 16 октября.

В сезоне 2021/22 Дзюба сыграл в 13-ти матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Артем Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.