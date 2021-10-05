31-летний греческий футболист обнаружен мертвым в своей машине

Бывший игрок сборной Греции до 21 года Никос Цуманис был найден мертвым в прибрежном пригороде Каламарии, сообщает Daily Mail. Футболиста объявили пропавшим без вести 4 октября после того, как он сообщил своему другу о финансовых проблемах и желании покончить с собой.

Тело игрока было найдено в его собственной машине на пристани. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть Никоса наступила в результате асфиксии. Полиция проводит расследование с целью выяснить, было ли это самоубийство, или же Цуманиса убили.

Цуманис провел 126 матчей в высшей лиги Греции за клубы «Арис», «Ксанти», «Пантракикос» и «Керкиру». Нынешним летом Никос перешел в клуб «Македоникос». Никос --бывший футболист молодежной сборной Греции. В 2011 году он провел два матча в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что футболист умер от рака мозга в возрасте 28 лет.