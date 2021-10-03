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Футболист умер от рака мозга в возрасте 28 лет

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@danielleone12/instagram.com

Бывший голкипер итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне скончался в возрасте 28 лет от онкологического заболевания, сообщает Corriere della Sera.

В 2014 году у футболиста была выявлена опухоль мозга. После он перенес операцию и химиотерапию, которые позволили ему вернуться в спорт спустя год.

Однако в 2017 году случился рецидив. Леоне перенес вторую операцию и после этого уже не выходил на поле. Все эти годы он боролся с болезнью.

Бывший одноклубник Леоне Кристиан Пуджони выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря.

«Я всегда уважал твое достоинство и стойкость. Я болел за тебя. После четырех лет битвы тебя не стало. Пустота, которая осталась, огромна, и кто-то может подумать, что ты потерпел поражение в самой важной игре в жизни. Но ты победил. Ты победил, научив многих, как нужно бороться с реальными проблемами жизни. Счастливого последнего полета», — написал Пуджони в Facebook.

Помимо «Реджины» голкипер выступал за клубы «Понтедера», «Торрес», «Реджана», «Катандзаро». Он не поднимался выше третьего дивизиона итальянского футбола.

Ранее сообщалось, что игрок молодежной команды туринского «Ювентуса» Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет. Футболист на протяжении нескольких лет боролся с раком. У юноши диагностировали онкологическое заболевание в 12 лет, но он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за «Ювентус» U15.

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