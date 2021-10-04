У капитана «Спартака» Джикии выявлены два гена ожирения

Генетический анализ показал, что у капитана московского «Спартака» Георгия Джикии активны сразу два гена лишнего веса: LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином) и PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров).

«Очень люблю покушать. Да, бывает, что нарушаю режим. Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться — и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться. Вот такое мнение у людей. Фастфуд? Могу.

После матча нужно что-то быстро покушать. Желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», — сказал футболист на ток-шоу «ДНК-шоу» на видеосервисе PREMIER.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия спас мотылька перед началом игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.