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Юрист объяснил, что может грозить «Ахмату» за инцидент с фанатами «Спартака»

Спортивный юрист Евгений Морозов объяснил, что может грозить футбольному клубу «Ахмат» из-за инцидента во время матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) в Грозном. По информации СМИ, сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух болельщиков красно-белых на стадионе. Официальной реакции РПЛ пока не последовало, но не исключен вариант, при котором против «Ахмата» будут применены санкции за необеспечение безопасности.

«Дисциплинарный регламент РФС содержит санкции, которые применяются как к футбольному клубу, так и к стадиону. В данном случае это необеспечение безопасности зрителей — могут закрыть гостевой сектор или перенести матч на нейтральное поле. Если будет установлено, что это были сотрудники, которые работают с клубом по договору, вряд ли какие-то санкции можно будет применить.

Штрафы всегда есть и всегда будут. Все будет зависеть от того, какое решение примет КДК. У них разброс есть до 10 тысяч рублей до миллиона за различные виды нарушений. Они могут применить эти штрафы на свое усмотрение», — сообщил Морозов «Газете.Ru».

По его словам, пострадавшие болельщики могут попытаться отстоять свои интересы в суде — однако это может быть лишь суд общей юрисдикции. В установленном законом порядке они могут потребовать компенсацию за причиненный ущерб.

«К сожалению, так как у нас болельщик не является субъектом футбола, как и охранная организация, соответственно, действия по защите прав и интересов гражданина возможны только в установленном законом порядке. Это должно быть обращение в органы полиции, медосвидетельствование. После этого можно обращаться в суд общей юрисдикции о взыскании за моральный и физический вред», — резюмировал юрист.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не примет возможное приглашение столичного «Локомотива».

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Футбол. Чемпионат России
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