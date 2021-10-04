Винер-Усманова объяснила решение отправить сестер Авериных на ОИ-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, почему решила отправить Дину и Арину Авериных на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

По ее словам, спортсменки должны добыть золотые медали, упущенные в Токио.

«Я им сказала так: вам сейчас 22 года, а вид у вас, как у семнадцатилетних девочек, а голова — 22-летних. К счастью, они хорошо тренируются, слушаются меня, стали выразительнее. А вот на Олимпиаде вам будет 20 лет, а по уму — 26. Поэтому это великолепное сочетание должно вас мотивировать к тому, что вы должны поработать как следует и показать настоящую художественную гимнастику.

Это спорт для взрослых девушек, которые чувствуют любовь, страдания, и поп, и рок, и другие вещи, которые вы увидите», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что он наградил атлетов государственными орденами.