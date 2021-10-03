В РПЛ сообщили, что избитый фанат «Спартака» выкрикивал оскорбления на национальной почве

Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин рассказал подробности избиения болельщика московского «Спартака» во время матча десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

«По поводу инцидента, произошедшего в перерыве матча «Ахмата» и «Спартака», у нас есть следующая информация: известно, что человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков», — цитирует Мейтина «Чемпионат.com».

Директор по безопасности добавил, что фанат вел себя неадекватно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Представитель РПЛ отметил, что на опубликованных в Сети видео сотрудники полка Кадырова не бьют болельщика, а пытаются его держать, чтобы врачи провели его осмотр.

«Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть, оформляется протокол по статье 20.31. Я видел его после задержания – его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает», — добавил Мейтин.

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что организация проводит проверку информации об избиении двух болельщиков московского «Спартака».