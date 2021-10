Игрок сборной Испании не пропустил ни одного матча Ла Лиги с 2016 года

Матч восьмого тура Ла Лиги против «Алавеса» стал для форварда «Атлетика» и сборной Испании Иньяки Уильямса 203-м подряд в чемпионате страны.

В последний раз 27-летний нападающий пропускал матч чемпионата Испании в апреле 2016 года. Ни один футболист в истории турнира не имел такой серии из матчей.

До Иньяки обладателем рекорда по числу проведенных встреч подряд в Ла Лиге был экс-футболист «Реала Сосьедад» Хуан Антонио Ларраньяге, сыгравший в 202 матчах кряду.

«Атлетик» после восьми туров занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 13 очков. Лидирует — мадридский «Реал» с 17-ю очками, имея на один сыгранный матч меньше.

В следующем туре «Атлетик» встретится в гостях со «сливочными». Матч состоится 17 октября в 18.00 (мск).

Ранее полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, комментируя возможное увольнение наставника команды Роналда Кумана после поражения в матче Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3), заявил, что смена тренера не сможет ничего изменить.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков.

NEW RECORD! Iñaki Williams has now played in each of @AthleticClub's last 203 @LaLiga matches.



The last La Liga match he missed: a 1-0 victory at Málaga on 17 April 2016❗️



Old record: 202 by Jon Andoni Larrañaga (1987-1992 for Real Sociedad).#AthleticAlavés #AthleticClub pic.twitter.com/AAInwnAaMJ