Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил, что судья помог красно-белым обыграть «Наполи»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи», передает «Чемпионат.com».

«Чудо произошло. За счет красной карточки оно и произошло. Пока игрока «Наполи» не удалили, все было плохо. Редкий случай, когда в Европе арбитр нас не убивал, а наоборот — помогал», — сказал Червиченко.

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.