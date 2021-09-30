Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал великой победу красно-белых над «Наполи» в ЛЕ

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе красно-белых над «Наполи» (3-2) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.

«Смотрел только второй тайм, к сожалению. Это великая победа! «Спартак» провел встречу очень хорошо. Групповой этап — очень сложная стадия. Красно-белые должны идти от игры к игре. Следующий матч против «Лестера» будет очень важным», — приводит слова специалиста «СЭ».

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко выразил надежду, что победа над «Наполи» придаст «Спартаку» уверенность.