Экс-игрок «Спартака» Калиниченко считает, что красно-белые не забьют «Наполи» в матче ЛЕ

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», передает «Все про спорт».

«Игра в Неаполе будет очень тяжелой для москвичей. Думаю, «Наполи» победит с сухим счетом. Буду надеяться, что красно-белые хотя бы не очень много пропустят», — сказал Калиниченко.

«Наполи» примет «Спартак» на своем поле 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее наставник московского «Спартака» Руй Витория рассказал о проблемах команды перед игрой с «Наполи».