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Наставник «Наполи» Спалетти перед матчем со «Спартаком» сравнил себя с крестьянином

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Reuters

Наставник итальянского «Наполи» Лучано Спалетти поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Я как крестьянин, который много работает и долго не видит результата, но по осени собирает большой урожай. Надеюсь, мы тоже пожнем плоды своих усилий», — сказал Спалетти.

Также специалист отметил, что в матче первого тура против варшавской «Легии» красно-белые провели качественную игру, но пропустили на 93-й минуте.

«Наполи» примет «Спартак» на своем поле 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко, говоря о предстоящем матче красно-белых с «Наполи» в Лиге Европы, заявил, что у московской команды нет шансов на победу.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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