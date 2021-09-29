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Новый тренер сборной России Жамнов назвал Овечкина «живой легендой»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил вероятность приглашения в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает «Матч ТВ».

Национальная хоккейная лига приняла решение разрешить своим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Я думаю, что эта кандидатура даже не обсуждается. Уже сейчас можно сказать, что он – живая легенда российского хоккея. Главное, чтобы у него все в этом сезоне сложилось как можно лучше. И очень важно, чтобы без травм. Конечно, мы на него рассчитываем», — заявил специалист.

Овечкин вместе со сборной России трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах. Также принимал участие в трех Олимпийских играх (2006, 2010, 2014), однако выиграть золотую награду игр национальная команда в эти годы не смогла.

О назначении Жамнова было объявлено 28 сентября после заседания совета Федерации хоккея России.

После завершения спортивной карьеры Жамнов с конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером «Витязя» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года занимал аналогичную должность в мытищинском «Атланте». После расформирования подмосковного клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2021 году он покинул пост и стал руководителем академии красно-белых.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.

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Хоккей. Сборная России
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