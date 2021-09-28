В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее не станет хуже, чем в футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера хоккейной национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине и в целом о ситуации в этом виде спорта.

«Не наша прерогатива заниматься хоккеем, хотя он популярен и любим главой государства. Главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе», — сказал Песков на брифинге.

О назначении Жамнова было объявлено 28 сентября после заседания совета Федерации хоккея России.

После завершения спортивной карьеры Жамнов с конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером «Витязя» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года занимал аналогичную должность в мытищинском «Атланте». После расформирования подмосковного клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2021 году он покинул пост и стал руководителем академии красно-белых.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал сильные стороны Жамнова.