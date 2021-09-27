Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на октябрьские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментируя выбор итогового состава на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, заявил, что 22 полевых игрока — оптимальное количество для тренировочного процесса. Слова Карпина передает официальный сайт Российского футбольного союза.

«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и поэтому в списке возможны изменения», – сказал Карпин.

Напомним, что из расширенного списка в окончательный состав не попали Станислав Крицюк, Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Антон Зиньковский, Константин Тюкавин и Артем Дзюба.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин отреагировал на забитый мяч форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота самарских «Крыльев Советов».