Слуцкий сидел на трибуне в матче с «Динамо» рядом с баннером в поддержку москвичей

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий смотрел матч своей команды с московским «Динамо» на трибуне рядом с баннером в поддержку столичного клуба: «Мы верим в бога, Россию и «Динамо».

Специалист не мог находиться на тренерской скамейке из-за удаления в прошлом туре.

Матч закончился победой москвичей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

После этой победы бело-голубые с 19 очками вышли на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив московский «Локомотив». «Рубин» остался на пятой строчке с 14-ю очками.

В следующем туре туре динамовцы сыграют дома с «Крыльями Советов» 2 октября, а подопечные Леонида Слуцкого в этот же день примут на своем поле «Нижний Новгород».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче Российской премьер-лиги.

Счет на 14 минуте открыл игрок самарцев Антон Зиньковский. За десять минут до перерыва Артем Дзюба восстановил равновесие, а в конце матча Алексей Сутормин вывел сине-бело-голубых вперед, реализовав пенальти.