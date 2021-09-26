Умер бывший игрок «Зенита» Герасимец

Умер бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Герасимец, сообщает журналист Кирилл Легков в Twitter.

Футболисту было 55 лет.

«Он тренировал команду «Ядро». Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Команда Герасимца выиграла 2:1 у клуба «Алмаз Антей». Его самого удалили.

А ночью тренера не стало. Скоропостижно», — написал Легков.

За национальную сборную Белоруссии Герасимец провел 25 матчей, забив семь мячей.

Ранее умер бывший тренер казанского «Рубина» Анвар Муртазин.

Муртазин является заслуженным тренером физической культуры Татарстана, а также заслуженным тренером России.

Отмечается, что Муртазин не пропускал домашние матчи команды. 20 сентября он был на игре «Рубина» против петербургского «Зенита».

«Он работал тренером ФК «Рубин» и СДЮШОР «Рубин», воспитал множество игроков, защищавших цвета казанской команды. Был председателем совета ветеранов нашего клуба», — говорится в сообщении.