Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на слухи, что он отказывается выступать за сборную России, передает РИА «Новости».

«Никогда не доходили такие слухи. Может быть, кто-то из болельщиков так думает, но это неправда. Я всегда рад выступать за сборную. Иногда были причины, чтобы не приезжать — например, травмы», — сказал Панарин.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее Панарин высказался о скандале с тренером Андреем Назаровым.