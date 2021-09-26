В Госдуме РФ отреагировали на победу украинского боксера Усика в титульном поединке

Депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя победу украинского тяжеловеса Александра Усика в поединке за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO против британца Энтони Джошуа, заявил, что Усик сделал невозможное. Слова Валуева передает «Чемпионат».

Усик — молодец! Для многих он сделал казалось бы невозможное! Но видите, как бывает в жизни: даже невозможное становится возможным. Скрывать не буду: даже я ошибся в прогнозе на бой. Саша по-настоящему удивил: своими действия он попросту сковал все оружие Джошуа. Говорят же, что бокс — это спорт не только сильных, но и умных… Тактический план Усика оставил англичанина без оружия. Разгром! Просто разгром», — сказал Валуев.

Бой продлился все 12 раундов. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать своего британского соперника.

Поединок проходил в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Усик на ринге провел 19 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел два поражения. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее Усик заплакал после победы над Джошуа.