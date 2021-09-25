Фанаты «Спартака» устроили акцию протеста во время матча с «Уфой»

Фанаты московского «Спартака» устроили акцию протеста во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

Болельщики на первых минутах поединка отвернулись спиной к полю.

«Руководство вон!» — кричали болельщики красно-белых во время матча.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

На третьей минуте счет в матче открыл Эсекьель Понсе. За 15 минут до перерыва окончательный счет установил Квинси Промес.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» располагается на 13 месте, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Клуб из Башкортостана встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

РПЛ. 9-й тур

«Спартак» — «Уфа» 2:0

Голы: 1:0 — Понсе, 3; 2:0 — Промес, 29.