Карпин отреагировал на гол Дзюбы в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на забитый мяч форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемионат.com».

«Дзюба снова забил? Здорово», — сказал Карпин.

Напомним, Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России. Он мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба должен завершить карьеру в московском «Спартаке».