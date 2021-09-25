Путин предложил провести в России еще один чемпионат мира по футболу

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий предложил провести в России чемпионат мира по футболу, передает РИА «Новости».

«Давайте подумаем о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу», — сказал Путин.

Также президент отметил, что в свое время Россия провела турнир на самом высоком уровне.

Напомним, Россия принимала мировое первенство в 2018 году. Чемпионами мира стала сборная Франции, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2.

Российская национальная команда, которой руководил Станислав Черчесов, вышла в 1/4 финала, где уступила в серии пенальти хорватам. На групповом этапе Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также уступила Уругваю (0:3). В первом раунде плей-офф Россия сенсационно обыграла в серии пенальти Испанию.

Чемпионаты мира проводятся с 1930 года раз в четыре года. Мундиали не проводились в 1942 и 1946 годах из-за Второй мировой войны. В 2022 году мундиаль пройдет в Катаре, а в 2026 — в США, Канаде и Мексике.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг критике идею проводить чемпионаты мира раз в два года. В УЕФА отметили, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года приведет к снижению значимости главного турнира планеты.