Комментатор Траньков назвал фигуриста, у которого сложнее всего брать интервью

Комментатор и ведущий студии Первого канала Максим Траньков рассказал о том, у кого сложнее всего брать интервью.

«Михаил Коляда. Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно. Для этого надо быть профессиональным интервьюером. Условным Ургантом. Чтобы любого человека удавалось раскрутить на разговор. Пока не все получается. Но это вопрос больше ко мне, а не к Мише», — приводит слова Транькова «СЭ».

Ранее сообщалось, что впервые с 2002 года на зимних Олимпийских играх в составе сборной России выступят три фигуриста.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Марк Кондратюк представит Россию вместе с Евгением Семененко и Михаилом Колядой. Во всех остальных видах программы у россиян также будет максимальная квота.