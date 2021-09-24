Брат погибшего игрока сборной Афганистана обвинил в его смерти американских военных

Хаджи Ахмед Закария, старший брат игрока молодежной сборной Афганистана Заки Анвари, рассказал о том, как погиб футболист. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Родственник игрока сообщил, что семья была против побега футболиста за границу, однако тот сказал в ходе телефонного разговора, что практически попал в самолет. Через четверть часа с его телефона позвонил неизвестный и рассказал о гибели спортсмена.

После этого родственники приехали в аэропорт Кабула, но смогли найти тело Анвари только спустя двое суток. В произошедшем семья футболиста винит американских военных. По мнению брата игрока, солдаты не должны были подпускать людей к самолетам.

Также Закария потребовал от афганских властей и мирового сообщества расследовать гибель футболиста и других афганцев в аэропорту столицы.

Ранее сообщалось, что Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну.

После захвата власти в стране движением «Талибан» (признано в России запрещенной террористической организацией), многие жители попытались покинуть Афганистан. В том числе, зацепившись за стойку шасси взлетающих самолетов или спрятавшись в полости шасси.