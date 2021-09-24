Овечкин рассказал, где он чувствует себя как дома

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о жизни в США, передает «OK!».

«В Америке у меня прекрасные отношения со всеми, там много друзей, любимое дело. Но дома я чувствую себя, конечно, в России. Ты разговариваешь на родном языке», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин рассказал, с какими трудностями он столкнулся, когда приехал играть в США.